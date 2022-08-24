Более 2,7 тыс. работников ульяновских предприятий находятся в простое
Ульяновск, 24 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области свыше 6,1 тыс. сотрудников предприятий и организаций заняты в режиме неполного рабочего дня, более 2,7 тыс. человек остаются в простое. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Егор Иванов на заседании штаба по комплексному развитию региона.
По его словам, в настоящее время в банке вакансий насчитывается 34,1 тыс. свободных позиций со средней зарплатой в размере 29 027 рублей, в качестве безработных зарегистрированы 3,8 тыс. жителей. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,63%, по данному показателю Ульяновская область занимает третье место среди регионов Поволжья.
Егор Иванов отметил, что на ситуацию на рынке труда «в значительной степени» влияют процессы высвобождения работников предприятий и организаций:
Глава агентства по развитию человеческого потенциала сообщил, что на 19 августа на 41 предприятии региона режим неполного рабочего дня введён в отношении 6142 работников. В простое находятся 2736 работников в 23 организациях Ульяновской области.
Как сообщало ИА REGNUM , строительство новых корпусов в особой экономической зоне «Ульяновск» и индустриальном парке «Заволжье» позволит создать 1,7 тыс. новых рабочих мест.