Лондон, 24 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» пока не смог договориться с «Барселоной» по трансферу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга. Об этом 24 августа сообщил журналист Фабрицио Романо.

Arsenal.com Пьер-Эмерик Обамеянг

Отмечается, что «Челси» и «Барселона» ещё не пришли к договорённости по вопросу о переходе 33-летнего габонского футболиста.

Проблема заключается лишь в цене за футболиста. «Челси» не хочет платить сумму в размере €30 млн, которую запрашивает «Барселона».

Напомним, в январе 2022 года Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента, он провёл за команду 24 матча и забил 13 голов. До этого с января 2018-го он играл за лондонский «Арсенал».