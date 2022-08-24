Оренбург, 24 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Законодательное собрание Оренбургской области 24 августа отклонило большинством голосов законопроект о прямых выборов мэров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://zaksob.ru Законодательное собрание Оренбургской области

Инициатором документа стала оппозиция. Три фракции (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») проголосовали за проект закона. Однако фракция «Единой России», которая в большинстве, вступила «против». В итоге голоса распределились следующим образом: 15 — «за» и 32 — «против».

В регионе продолжат действовать конкурсные комиссии. Стоит отметить, оппозиционные депутаты неоднократно пытались отстоять законопроект о прямых выборах в разные годы, но тщетно. Сейчас представители «Единой России» указывали на то, что глава муниципалитета должен быть не столько политиком, сколько хозяйственником. Кроме того, выборы — процесс затратный для бюджета.

В свою очередь инициаторы проекта делали акцент на провале работы конкурсных комиссий на примере Оренбурга, где слишком часто происходит смена мэров, а работа глав города вызывает резкую критику.