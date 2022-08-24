Фурманов, Ивановская область, , 10:31 — REGNUM Пожар в производственном здании произошёл в ночь на 24 августа в Фурманове Ивановской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Тушение пожара ГУ МЧС по Ивановской области

Сообщение о возгорании поступило Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в 02:20, первые пожарные подразделения прибыли на место в 02:27. Уже в 02:32 очаг возгорания был локализован, а спустя минуту огонь ликвидировали.

В результате пожара производственное здание получило повреждения на площади 10 кв. м, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в центре Воронеже пожарные спасли от огня исторический жилой дом.