Саратов, 24 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Саратове на протяжении многих лет проводится фестиваль казачьей культуры и творчества. Этот год не стал исключением, сообщает 24 августа министерство внутренней политики и общественных отношений региона.

ИА REGNUM Казаки

Участие в мероприятии примут не только представители казачества Саратовской области, но и других регионов. В рамках фестиваля пройдет турнир по рубке шашкой, исполнители представят творческие номера.

На сайте Культура. РФ говорится, что фольклорный фестиваль «Казачьи забавы» в 2022 году пройдет в Саратовском областном доме работников искусств с 14 по 16 октября. Мероприятие посвятят 35-летию фольклорно-этнографического ансамбля «Забава». Участниками фестиваля станут творческие коллективы из Волгоградской, Пензенской и Владимирской областей.

ИА REGNUM напоминает, в Приморье впервые стартовал слет казачьих классов и объединений «Казачий Восток». Тематическая смена открылась во Всероссийском детском центре «Океан», участниками которой стали 98 ребят от 12 до 17 лет из регионов Дальнего Востока. Завершится слет 1 сентября.

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