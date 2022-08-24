Архангельск, , 10:29 — REGNUM В Архангельске на одном из жилых домов создали мурал с портретом военнослужащего отряда специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии младшего сержанта Николая Солодуна, погибшего при защите Донбасса, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В Архангельске создали мурал с портретом Николая Солодуна, защищавшего Донбасс. Пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области

Полотно в 300 квадратных метров изображает эпизод боя с участием младшего сержанта Николая Солодуна, действующего в составе тактической группы под прикрытием вертолёта Ми-24. Картину завершает надпись «Быть воином — жить вечно».

Младший сержант Николай Солодун погиб при исполнении воинского долга по защите населения Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине. Его группа вела оборону моста, обеспечивая продвижение подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе боя он действовал мужественно и решительно и до конца выполнил поставленную задачу, получив множественные ранения, несовместимые с жизнью. Указом Президента России младший сержант Николай Солодун посмертно награжден орденом Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне увековечили память погибшего в Донбассе земляка.