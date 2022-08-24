Благовещенск, 24 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Запрет на продажу спиртного вводится в Амурской области на 1 сентября. Приобретать в этот день алкоголь можно будет только в кафе и ресторанах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Донор Нет алкоголю!

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Запрет распространяется на все виды алкогольных напитков. Предпринимателей, торгующих спиртным, просят серьёзно отнестись к этому ограничению. Жителей региона просят уведомлять о нарушениях запрета по номеру горячей линии.

Как сообщало ИА REGNUM​, в Тюмени 1 сентября на один день запретят продавать алкоголь в розницу. Ограничение буде действовать до 21.00.