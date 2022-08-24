Москва, , 10:26 — REGNUM Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие показывает, что ядерным шантажом занимается не только Киев, но и Лондон, отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Нина Останина Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие, если займет должность главы правительства Соединенного Королевства. По ее словам, ядерный удар является важной обязанностью премьер-министра Великобритании, поэтому она готова и к этому.

«Очевидно, что данное заявление направлено против России. Другими словами, ядерным шантажом занимается уже не только Киев, но и Лондон. Таким образом, ставки поднимаются очень высоко», — отметила Останина в своем телеграм-канале.

Депутат считает в этой ситуации важным помнить, что с террористами и шантажистами договориться нельзя.

«Мы просто обязаны победить в сражении за [б. УССР], — от этого, как нам напоминают бывшие «партнеры», зависит будущее наших детей. На кону судьба России, судьба русского и всех ее народов. Это необходимо сегодня осознать каждому. А Лиз Трасс просьба передать при случае: нас не запугаешь!», — заключила Останина.

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