Красноярск, 24 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае перед судом предстанет 23-летняя местная жительница по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

ГУ МВД по Красноярскому краю Смертельная авария под Красноярском

Авария произошла в июле 2021 года на 6 км автодороги Шушенское-Сизая. Находясь за рулём автомобиля Лада, обвиняемая не справилась с управлением и слетела в кювет, после чего машина опрокинулась.

«В результате аварии погибли 3 девушки 2003 г. р., 2000 г. р., 1998 г. р., установлено, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Еще один мужчина 1999 г. р. был госпитализирован», — отметили в ведомстве.

После происшествия девушка сбежала с места происшествия, но была задержана в течение суток. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.