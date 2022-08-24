Москва, , 10:38 — REGNUM Присяжные признали калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными убийстве новорождённого. Вердикт огласили в Московском областном суде, сообщает 24 августа RT.

Сотрудник роддома Александр Погожев © ИА REGNUM

По версии следствия, врачи ввели недоношенному младенцу смертельную дозу препарата, так как считали, что он всё равно не выживет. В документах они указали, что ребёнок родился мёртвым, чтобы не портить статистику роддома.

По словам адвоката Сушкевич Камиля Бабасова, заседание началось 23 августа в 11:00. Только в 21:00, после прения сторон, присяжные ушли в совещательную комнату и провели там больше трёх часов.

«Присяжные признали врачей виновными, причастными, не заслуживающими снисхождения», — сказал Бабасов.

Адвокат заявил, что будет обжаловать вердикт, вынесенный Сушкевич. Женщине грозит тюремное заключение на срок от восьми до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о гибели в роддоме Калининграда недоношенного младенца возбудили в 2018 году по статье о превышении должностных полномочий, но позднее переквалифицировали на «умышленное убийство». Под суд попали бывшая и. о. главврача роддома №4 Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич. Обвинение полагает, что Сушкевич ввела смертельную дозу сульфата магния младенцу по указанию Белой.

В 2020 году в Калининградском областном суде присяжные вынесли врачам оправдательный вердикт, однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции отправил дело на пересмотр.

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