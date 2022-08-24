Москва, 24 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Присяжные признали калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными убийстве новорождённого. Вердикт огласили в Московском областном суде, сообщает 24 августа RT.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома

По версии следствия, врачи ввели недоношенному младенцу смертельную дозу препарата, так как считали, что он всё равно не выживет. В документах они указали, что ребёнок родился мёртвым, чтобы не портить статистику роддома.

По словам адвоката Сушкевич Камиля Бабасова, заседание началось 23 августа в 11:00. Только в 21:00, после прения сторон, присяжные ушли в совещательную комнату и провели там больше трёх часов.

«Присяжные признали врачей виновными, причастными, не заслуживающими снисхождения», — сказал Бабасов.

Адвокат заявил, что будет обжаловать вердикт, вынесенный Сушкевич. Женщине грозит тюремное заключение на срок от восьми до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о гибели в роддоме Калининграда недоношенного младенца возбудили в 2018 году по статье о превышении должностных полномочий, но позднее переквалифицировали на «умышленное убийство». Под суд попали бывшая и. о. главврача роддома №4 Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич. Обвинение полагает, что Сушкевич ввела смертельную дозу сульфата магния младенцу по указанию Белой.

В 2020 году в Калининградском областном суде присяжные вынесли врачам оправдательный вердикт, однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции отправил дело на пересмотр.

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