Москва, 24 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил карабахский кризис с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Никол Пашинян

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность последовательной реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также стороны обсудили деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Кроме того, Путин и Пашинян затронули вопросы российско-армянских отношений.

Сообщается, что инициатором разговора была армянская сторона.

Напомним, жителям Нагорного Карабаха, проживающим в населённых пунктах, примыкающим к Лачинскому коридору, предписано покинуть территорию до 25 августа. Там уже отключили водоснабжение и электрообеспечение, и населению приходится уезжать раньше. Согласно трёхсторонних договорённостей Москвы, Баку и Еревана, армянская сторона пообещала передать Лачинский коридор Азербайджану в течение трёх лет.