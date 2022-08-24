Брянск, , 10:32 — REGNUM Уроженца Ярославской области задержали по подозрению в мошенничестве полицейские в Брянске — молодой человек работал курьером у телефонных мошенников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

За один день подозреваемый побывал у пятерых брянских пенсионеров. Пожилые люди в возрасте от 68 до 97 лет отдали курьеру более 1,6 млн рублей для «спасения родственников, попавших в ДТП». Часть денег злоумышленник успел перевести на счета сообщников, при себе у него осталось 490 тысяч рублей.

Установлено, что 19-летний курьер ранее уже был судим, предложение о заработке он получил от анонимного аккаунта в одном из популярных мессенджеров. В Брянск молодой человек приехал из Москвы.

Возбуждено уголовное дело, курьер арестован.