Париж, , 10:25 — REGNUM После лета, отмеченного экстремальными климатическими явлениями, правительство Франции сосредоточило свое внимание на борьбе с глобальным потеплением, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Беспрецедентные пожары, историческая засуха, смертоносные бури. Экстремальные климатические явления сопровождали лето во Франции и остальной Европе. В ответ правительство хочет инвестировать в борьбу с глобальным потеплением, сделав его одним из приоритетных дел на начало учебного года.

В парламенте правительство готовит несколько законопроектов по переосмыслению энергетического баланса, в частности, путем ускорения развития возобновляемых источников энергии. Цель, поставленная правительством, — снизить потребление энергии на 10% по сравнению с 2019 годом. Еще один закон находится в стадии подготовки: закон об энергетике и климате. С сентября будут начаты «обширные консультации» по этому закону, который может быть принят в начале 2023 года. Наконец, что касается возобновляемых источников энергии, правительство надеется принять законопроект к осени.

Как сообщало ИА REGNUM, совет министров Франции, собравшись в Елисейском дворце, открывает политическое возвращение исполнительной власти в атмосфере, наполненной неопределенностями, связанными с изменением климата и инфляцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет министров Франции соберется в Елисейском дворце впервые после каникул