Сеул, 24 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В августе 2022 года индекс деловой активности (BSI) в Южной Корее составил 81 пункт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по сравнению с июлем текущего года индекс вырос на один пункт. Известно, что показатель продемонстрировал рост после четырех месяцев спада.

Эксперты отмечают, что деловая активность растет благодаря восстановлению потребительских настроений.

Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрит в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.