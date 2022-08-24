* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 24 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переселили жителей нескольких долин уезда Париан в административный центр провинции. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Afghanistan Matters Афганистан

По данным источников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют начать в этом районе операцию против сил Фронта национального сопротивления Афганистана.

Несколько дней назад Абдул Каюм Закир, известный талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командир, был назначен командующим войсками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и Андарабе. Похоже, что после его назначения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассчитывают развернуть наступление на позиции Фронта сопротивления.

Боестолкновения между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда наносят урон гражданскому населению Панджшера.

Местные источники сообщали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают, пытают и убивают мирных жителей во время боевых действий. Многие мирные жители погибли в Панджшере от рук радикалов.

Правозащитные организации также заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серьёзные нарушения прав человека.

Помимо Андараба и Панджшера, тысячи семей в уезде Балхаб провинции Сарипкль стали беженцами из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).