Екатеринбург, 24 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Президент Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков считает, что арест Евгения Ройзмана может напомнить о нём как об оппозиционном политике и вернуть доверие к нему со стороны ранее разочаровавшихся сторонников.

Egd.ru Евгений Ройзман

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«Арест Евгения Ройзмана, безусловно, резонансное событие для всего Урала и может несколько освежить интерес к его персоне со стороны протестно настроенного электората. Статья, по которой обвиняют Ройзмана, очень новая, и суд имеет широкое пространство для трактовок, когда разбирает материалы. Говорят, что Ройзман занял по отношению к следствию агрессивную позицию, и это уменьшает его шансы на тихое урегулирование проблемы.

Что касается отношения к Ройзману как к политику, то до недавнего времени оно было довольно неоднозначным. Кто-то уже забыл его как публичного трибуна, кто-то не доверял ему еще со времен дела фонда против наркотиков, кто-то считал, что он стал слишком удобным для власти. Но, безусловно, была и своя группа поддержки как народного политика, к тому же он постоянно вел приемы граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Поэтому арест Ройзмана может напомнить о нём как об оппозиционном политике и вернуть доверие к нему со стороны ранее разочаровавшихся сторонников», — написал в своём телеграм-канале политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге задержан бывший глава города Евгений Ройзман.