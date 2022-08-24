Красноярск, , 10:20 — REGNUM Канада ввела санкции против губернатора Красноярского края Александра Усса.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Усс оказался в санкционном списке, в который также попали главы других регионов РФ. Из сибирских губернаторов «компанию» Уссу составили глава Алтайского края Виктор Томенко и глава Новосибирской области Андрей Травников.

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Всего власти Канады включили в санкционный список 62 российских физлица, в том числе 27 глав регионов.

Уточняется, что санкции вступили в силу с 19 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Усс с 1998 по 2017 год был председателем Законодательного собрания Красноярского края, затем был назначен врио губернатора региона. 9 сентября 2018 года одержал победу на выборах губернатора Красноярского края, получив 60,19% голосов избирателей.