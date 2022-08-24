Оренбург, 24 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Заксобрание Оренбургской области 24 августа одобрило закон о софинасировании реконструкции цирка, расположенного в Оренбурге, сообщили в пресс-центре регионального парламента.

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Теперь регион сможет участвовать в софинансировании капремонта здания цирка, которое является федеральной собственностью. В 2023 году Оренбужье может предусмотреть в бюджете обеспечение капремонта на паритетных условиях с госкомпанией. Софинасирование возможно в равных долях — 50 на 50%.

«Сразу после того, как Росгосцирк разработает проектно-сметную документацию, область присоединится к решению этого вопроса», — отметили в Законодательном собрании.

Стоит отметить, оренбургский цирк в 2025 году отметит 90 лет. Вопрос строительства нового цирка осуждает долгие годы. Ранее предлагался проект, по которому существующее здание займет цирковое училище и гостиница для приезжих артистов. Затем было решено сохранить цирк в его изначальном, историческом месте и провести его масштабную реконструкцию.