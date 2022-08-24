24 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы британского МИД и претендента на пост премьер-министра Британии Лиз Трасс о том, что она готова применить ядерное оружие.

Мирослава Романенко, , 11:01 — REGNUM Глава британского МИД, а также претендент на пост премьер-министра Британии Лиз Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие. Соответствующее заявление политик сделала 23 августа, выступая в Бирмингеме.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — ответила она на соответствующий вопрос.

Заявление британского политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в случае, если Британия предпримет попытки применить ядерное оружие, то худо будет Британии, которая расположена на острове. Иные выразили надежду, что после таких слов Лиз Трасс не выберут премьер-министром Британии. Были и те, кто указал на то, что вряд ли Трасс дадут применить ядерное оружие, так как доступ к нему не находится у одного человека.

«Эта дура не соображает — один «Сармат» и нет Британии. Её даже бункер не спасёт», — отреагировал Evolet.

«Она же Донецкую область с Брянской путает, куда она бомбу будет забрасывать?» — недоумевает Privat Person.

«Ну не будет больше этого острова, подумаешь», — с сарказмом добавил Oleg.

«Британия — это один «Сармат»! И в пыль!» — написал Евгений.

«Погубит она свой остров. Подобные заявления приучают умы к этой мысли. Что такое возможно, возможно… Потом приучат, что вероятно. Потом — нормально», — отреагировал swetswet.

«А она уже признала суверенитет России над Воронежем или ещё нет?» — иронизирует Nik S.

«Я вам говорила, что не радуйтесь уходу Бориса. Потому что сумасшедшая Лиз в сто раз хуже!» — отреагировала «СВН».

«Надеюсь, её шансы после этого резко упадут, или бритты могут готовиться к последнему рождеству в истории их существования», — прокомментировала Дарья.

«От этой криворотой всего можно ожидать. Она не думает, что ответка не заставит себя ждать?» — поинтересовалась Зоя К.

«Надеюсь, избиратели это услышат и передумают её избирать. Инстинкт самосохранения должен сработать…» — добавил 51 052.

Лиз Трасс U.S. Department of State

«Британская впадина — новое чудо света уже совсем скоро. Спешите занять лучшие места», — шутит R. S.

«Применение ядерного оружия имеет свой протокол задействования, и это не решает один человек. Технически невозможно дать коды на запуск одному человеку», — добавил ещё один участник обсуждения.

«Получается, Джонсон уехал, а клоуны остались», — шутит Дмитрий Ц.

«Только вот Россия большая, а Британия — не очень. Ещё и на острове. Тут стоит сто раз подумать», — призвала Юлия.

«Вот такие и приходят к власти. Злые и тупые на весь мир. Поэтому полмира и полыхает, а этим лишь бы карманы набивать. Но там лохматый Джонсон настолько завалил экономику, что эта ничего не сделает. Как назначат, так и пенька дадут», — написала Ирэна.

«Понятное дело, что ей никто этого не даст сделать, даже если она сильно захочет. Соросята конечно тупые, но не настолько…» — отметил Olejan.

«Простые британцы уже волком воют от тарифов, а эта ядеркой запугивает! Может, нужно уже майдан на Альбионе устроить?» — задалась вопросом Галина.

«Британцы совсем перестали фильтровать свой базар. Это же какая у них агония. Ничего они применять конечно не будут, прекрасно осознавая последствия. Экономика в глубокой заднице и погружение продолжается, вот они отвлекают своё население такими информационными вбросами…» — пишет Maksimus.

«Она ещё официально на трон не взобралась, а уже угрожает?» — подытожила Юля С.