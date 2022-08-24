Сакский район, Крым, 24 августа 2022, 10:16 — REGNUM Оздоровительный центр на термальных водах планируется возвести в Сакском районе Республики Крым, сообщила пресс-служба Корпорации развития Крыма.
Согласно проекту, планируется расконсервация термальных скважин, будут оборудованы бассейны и ванны для процедур, а также зоны отдыха. Одновременно, по плану, четыре бассейна смогут принимать до 284 человек.
Реализовать проект планируется в течение двух лет. Объём инвестиций не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Корпорация развития Республики Крым анонсировала строительство в Керчи семейного курортного комплекса за 760 млн рублей.