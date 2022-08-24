Сакский район, Крым, 24 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Оздоровительный центр на термальных водах планируется возвести в Сакском районе Республики Крым, сообщила пресс-служба Корпорации развития Крыма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Крыма

Согласно проекту, планируется расконсервация термальных скважин, будут оборудованы бассейны и ванны для процедур, а также зоны отдыха. Одновременно, по плану, четыре бассейна смогут принимать до 284 человек.

«Крымские источники ничем не уступают термальным водам Кавказа или Алтая и должны занять достойное место на туристической карте страны. Корпорация развития Крыма активно работает над привлечением инвесторов в строительство круглогодичных курортных комплексов, оздоровительных центров. Реализация таких проектов помогает вернуть полуострову славу всесезонной здравницы, расширяет базу для въездного туризма и укрепляет экономическое положение республики», — отметил генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

Реализовать проект планируется в течение двух лет. Объём инвестиций не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Корпорация развития Республики Крым анонсировала строительство в Керчи семейного курортного комплекса за 760 млн рублей.