Нью-Йорк, США, , 10:15 — REGNUM Компании еврозоны годами мечтали о более слабом евро — теперь их желание исполнилось, но это не принесло им пользы. Об этом 24 августа пишет Bloomberg.

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В 2022 году курс евро по отношению к доллару упал более чем на 12%, впервые за два десятилетия оказавшись ниже паритета. Это снижение увеличивает стоимость импорта, усугубляя пагубный для экономики скачок цен на энергоносители и рекордный всплеск инфляции.

Всё это плохо сказывается на прибылях, и немецкие предприятия 23 августа предупредили, что по-прежнему находятся под «сильным давлением» из-за роста расходов. Кроме того, потребительская инфляция в еврозоне уже близка к 9%, что сдерживает спрос и, соответственно, сказывается на продажах и прибылях.

Любые положительные эффекты обесценивания валюты — повышение конкурентоспособности экспорта, выгоды обменного курса — омрачаются энергетическим кризисом и угрозой рецессии. Европа особенно уязвима из-за своей зависимости от импорта из России. Поставки газа уже сократились, и дальнейшее сокращение поставит экономику региона, особенно Германии, в еще более трудное положение.

Евро — не единственный актив, отражающий опасения по поводу экономики Европы. По словам специалиста по глобальной стратегии JPMorgan Мэдисон Фоллер, падение ниже паритета с долларом «свидетельствует о более серьезных рисках снижения темпов роста в Европе».

«Европейские акции торгуются с заметным 30-процентным дисконтом к акциям США, что отражает эти риски и больший вес на рынке таких секторов, как энергетика и финансовые компании», — сказала Фоллер.

Экономические проблемы также подпитывают движение валютных курсов в ожидании того, что это ограничит возможности Европейского центрального банка по ужесточению денежно-кредитной политики и приведет к дальнейшему отставанию от агрессивных темпов повышения ставок Федеральной резервной системой США. Увеличивающаяся разница в процентных ставках благоприятствует доллару, и текущая тенденция в значительной степени говорит о его силе. По отношению к корзине мировых валют, согласно индексу Bloomberg, евро находится на минимальном уровне с 2015 года.

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