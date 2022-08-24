Ульяновск, 24 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области, где установилась чрезвычайная пожарная опасность, продолжает гореть трава. За сутки потушили пять травяных пожаров, и ликвидировали три термические точки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, 23 августа в Ульяновской области произошло пять загораний сухой травы. Помимо этого, подтверждены и ликвидированы три термические точки, во всех случаях — неконтролируемый пал сухой растительности: два пожара потушили в Новоульяновске (в населённых пунктах Липки и Панская Слобода), один — в Дивном Мелекесского района.

Напомним, что ранее травяные пожары зарегистрированы 7 августа, тогда ликвидировали четыре очага возгорания. Также с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области произошло 17 лесных пожаров на площади 24 гектара. По данным минприроды, причиной 12 возгораний стало неосторожное обращение с огнём местного населения.

Отметим, что в регионе ограничено посещение лесов и въезд в них транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области установлен пятый класс пожарной опасности, введён особый противопожарный режим.