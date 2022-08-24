Санкт-Петербург, 24 августа 2022, 10:17 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала выплатить пассажирам автобуса, пострадавшим в аварии на Ленинском проспекте, по 500 тыс. рублей. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
В суд с исками для защиты интересов двух пожилых людей, которые пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса, обратился прокурор Кировского района. Он просит выплатить им полмиллиона в качестве компенсации морального вреда.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что дорожно-транспортное происшествие произошло 11 августа 2021 года на Ленинском проспекте у дома 140. Управлявший автобусом водитель совершил наезд на опору из-за того, что не справился с управлением.
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От столкновения пострадали двое пожилых пассажиров. Их выносили на носилках спасатели.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в отношении водителя. Прокуратура направила его для рассмотрения в суд с обвинительным заключением.
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