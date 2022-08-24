Тбилиси, 24 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Неправительственная организация «Справедливые выборы» (ISFED) не относится предвзято к какой-либо политической силе в Грузии, несмотря на участие в протестном митинге оппозиции. Об этом заявила журналистам лидер данной НПО Нино Долидзе.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1969. СССР Не виноватая я, он сам пришёл!

Она прокомментировала участие организации в июле в акции протеста, на которой требовали, чтобы правительство страны ушло в отставку, а вместо него назначили новое при праве на вето организаторов протеста при назначении министров.

«Мы не считаем требование об отставке правительства предвзятостью, поскольку речь шла о возложении ответственности за неполучение статуса кандидата [в ЕС] на конкретного человека в исполнительной власти», — сказала Долидзе.

Лидер организации также сказала, что ISFED не претендовала на то, чтобы принимать участие в формировании нового правительства. Также она заявила, что НПО не делала неконституционных высказываний в отношении правящей партии «Грузинская мечта» и не требовала внеочередных выборов в парламент.

Напомним, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. ISFED не допустили к обсуждению реформы выборного законодательства, обвинив в предвзятости, что вызвало недовольство посольства США и представительства ЕС.