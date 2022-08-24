Краснодар, 24 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края 13 сентября 2022 года планирует рассмотреть иск фонда защиты дольщиков региона, который требует с застройщика — ООО «Архитектура. Реставрация. Технология» (ООО «АРТ») более 124 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск был подан в конце июня 2022 года. Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Краснодарском крае обратился в арбитражный суд с иском «об обязании вернуть документацию, взыскании 124 137 330,5 рубля», а также 200 тыс. рублей расходов по уплате госпошлины. Прочие детали спора пока не раскрывались.

Дело ведёт судья Баганина.

Компания-ответчик зарегистрирована в июне 2009 года. Учредитель — Юрий Кудринский. По итогам 2021 года выручка компании составила 14,2 млн рублей, а чистый убыток — 6,4 млн рублей. Также убыточными были для компании 2019 и 2020 годы, а собственный капитал по итогам 2021 года имеет отрицательное значение — 36 млн рублей.