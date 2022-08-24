Москва, 24 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Уволенный из торговой сети «Магнит» участник специальной военной операции получит от бывшего руководства положенные ему выплаты, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хинштейн рассказал об увольнении в Воронежской области из торговой сети «Магнит» IT-специалиста, отправившегося по контракту участвовать в специальной военной операции. Позже ретейлер распространил сообщение, в котором заявил о готовности принять уволенного сотрудника на работу. При этом, по заверению компании, трудовой договор с ним был расторгнут «в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ».

«Достигнута договорённость об отмене идиотского приказа. Андрей будет уволен сегодняшним днём по собственному желанию с выплатой ему зарплаты и положенных компенсаций», — отметил Хинштейн в своём телеграм-канале.

Депутат добавил, что у него остаются вопросы к «Магниту».

«Здесь не видят ничего странного в увольнении добровольцев по порочащим основаниям. В этой связи я обратился также к руководству Минпромторга с просьбой разобраться в таком сомнительном, мягко говоря, подходе одного из крупнейших ретейлеров», — заключил парламентарий.