Благовещенск, , 10:16 — REGNUM Мужчину из Амурской области приговорили к трём годам заключения с отбыванием в исправительной колонии за пропаганду терроризма. Осуждённый задержан, сообщил 24 августа телеграм-канал «Благовещенск №1».

Нет терроризму!

Читайте также: Жителя Амурской области осудили на два года колонии за призывы к терроризму

Амурчанин размещал в соцсетях тексты с призывами к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Он признал свою вину и содействовал следствию, было заключено досудебное соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году жителя Амурской области признали виновным в публичных призывах к экстремизму и терроризму и осудили на два года лишения свободы в колонии общего режима. Он разместил в группе популярного мессенджера экстремистские аудиоматериалы.