Запорожье, Украина, 24 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Запорожской области в результате умышленного подрыва автомобиля погиб глава администрации Михайловки Иван Сушко, сообщил 24 августа член главного совета региона Владимир Рогов.

t. me/vrogov Глава администрации Михайловки Иван Сушко

«Сегодня (24 августа) в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — написал Рогов в телеграм-канале.

По его словам, в результате взрыва Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где скончался.

«Выражаю глубокие соболезнование родным и близким покойного. Царство Небесное убиенному Иоанну!» — выразил соболезнования Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике задержали диверсанта, который планировал совершить теракт во время проведения референдума.

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