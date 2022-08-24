Париж, 24 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Совет министров Франции, собравшись в Елисейском дворце, открывает политическое возвращение исполнительной власти в атмосфере, наполненной неопределенностями, связанными с изменением климата и инфляцией, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

После трех недель в форте Брегансон президент Эммануэль Макрон встречается с правительством в Елисейском дворце, 24 августа. Встрече предшествовал рабочий ужин с премьер-министром Элизабет Борн, на котором обсуждались основные приоритеты начала учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, потребители природного газа во Франции, пользующиеся регулируемыми тарифами, с 1 сентября будут продолжать платить ту же цену, что и в прошлом году, подтвердила комиссия по регулированию энергетики, согласно которой без государственной защиты газ будет стоит на 105,1% дороже.

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