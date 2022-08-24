Москва, 24 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Разобщенность и хаотичность мирового нефтяного рынка делает его слабоуправляемым, что наносит урон не только странам, оказавшимся под санкциями, но и инициаторам этих ограничительных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

«В качестве примера такой разобщенности можно привести невозможность (или крайнюю сложность) в исполнении Россией августовского решения ОПЕК+ об увеличении добычи черного золота до 11 млн баррелей в сутки — ограничителем возможностей выступают санкции, наложенные на российский экспорт, а это, в свою очередь, больно бьет как по экономике Соединённых Штатов, так и ЕС, — сказал Чередниченко. — Выход из сложившейся ситуации лежит в геополитической плоскости, однако в текущей ситуации изменений пока не наблюдается. Вероятно, возможное усиление дестабилизации на нефтяном и иных рынках может привести к изменению политики в отношении России и началу конструктивных переговоров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что торговля нефтью будет уходить с биржевого рынка.