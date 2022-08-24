Белгород, , 10:17 — REGNUM Подарки к 1 сентября получат первоклассники Белгородской области, сообщает 24 августа пресс-служба правительства региона.

Сумки для первоклассников https://belregion.ru

По инициативе губернатора Вячеслава Гладкова, новым ученикам подарят сумки-рюкзаки. Российский производитель предусмотрел светоотражающие вставки, сумки сшиты из водонепроницаемых материалов по ГОСТУ, их можно использовать для сменной обуви или канцелярских принадлежностей.

На закупку подарков из областного бюджета было выделено порядка трёх миллионов рублей в рамках региональной программы «Профилактика гибели детей от внешних причин».

По данным властей, в новом учебном году за парты впервые сядут порядка 17,8 тысячи детей.