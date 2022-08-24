Пенза, 24 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Сотрудники управления МЧС России по Пензенской области в составе 35 человек и шести единиц техники привлечены к ликвидации лесного пожара в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Лесной пожар

Спасатели прибыли для усиления группировки МЧС России, ведущей борьбу с природными пожарами в Воротынском городском округе региона.

Всего для ликвидации пожара задействованы около 900 человек и более 150 единиц техники. Также привлечены три вертолета Ми-8 МЧС России.

При этом угрозы населенным пунктам нет, отмечают в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM передавало, пожар начался 11 августа на месте горельника 2010 года. 15 августа огонь перекинулся на территорию Юринского района Марий Эл.

В Нижегородской области и Юринском районе действует режим ЧС в лесах.

24 августа нижегородский губернатор Глеб Никитин объявил о локализации пожара.

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