Тобольск, Тюменская область, 24 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске бывший директор муниципального предприятия осуждён за присвоение и растрату бюджетных денег на сумму 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Prokuror-kaluga.ru Хищение бюджетных средств

Установлено, что в 2017–2020 годах, занимая должность директора МУП «Паритет», 71-летний мужчина за счёт средств предприятия оплачивал собственные налоги, коммунальные платежи, ремонт автомобиля, корпоративные праздники, а также заключал от имени предприятия фиктивные договоры аренды принадлежащей ему же техники. Ущерб бюджету МУП составил 3,2 млн рублей.

Тобольский горсуд приговорил мужчину по ч. ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация преступных доходов») к возмещению причинённого ущерба, 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

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