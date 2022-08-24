В ООН выразили обеспокоенность ситуацией в Ливии
Триполи, 24 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Миссия Организации Объединенных Наций в Ливии (UNSMIL) объявила о глубокой обеспокоенности из-за «продолжающейся активизации войск и угроз применения силы» внутри страны, сообщается на ее сайте.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ливия
Ситуация в республике вновь обострилась несколько месяцев назад после того, как базирующаяся в городе Тобрук Палата представителей Ливии приняла присягу нового ливийского премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы.
При этом председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис Аль-Манфи отказался уступить свою власть.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Совет Безопасности ООН продлил срок действия мандата миссии ООН в Ливии еще на три месяца.