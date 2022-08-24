Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 августа 2022, 10:16 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и помощник президента РФ Игорь Левитин обсудили строительство нового участка трассы М-8 от границы с Владимирской областью до Переславля-Залесского. Об этом чиновник сообщил в личном телеграм-канале.
О планах построить новый скоростной участок трассы «Москва — Архангельск» заявляли ещё в 2020 году. Речь шла о строительстве 26-километрового участка в обход деревни Новинцы, сёл Новое и Глебовское и деревни Щелканка до окружной дороги Переславля-Залесского.
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Сроки реализации проекта, как и в 2020 году, пока не сообщаются.
Помимо вопроса о строительстве дороги, Евраев и Левитин договорились о переносе переславского автовокзала в центр города для удобства жителей и туристов.