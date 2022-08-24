Кемерово, 24 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Жители России во время проведения спецоперации стали более сплочёнными, крепнет патриотизм. Об этом заявил мотопутешественник из Кемерова Андрей Брылёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Сколько можно терпеть это насилие над русским языком, над русским населением, — сказал Брылёв. — Страдают, в первую очередь, дети, старики. Кто-то же должен их защитить. Все начинается с капельки — потом ручей, речка. Кто-то вышел с флагом, кто-то помог старику, кто-то поддержал наших ребят в Донбассе. Все это развивается, вода камень точит. И патриотизм постепенно так и наращивается».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что боевики киевского режима нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по городу Ровеньки в Луганской Народной Республики.

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