В России крепнет патриотизм — мотопутешественник
Кемерово, 24 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Жители России во время проведения спецоперации стали более сплочёнными, крепнет патриотизм. Об этом заявил мотопутешественник из Кемерова Андрей Брылёв.
«Сколько можно терпеть это насилие над русским языком, над русским населением, — сказал Брылёв. — Страдают, в первую очередь, дети, старики. Кто-то же должен их защитить. Все начинается с капельки — потом ручей, речка. Кто-то вышел с флагом, кто-то помог старику, кто-то поддержал наших ребят в Донбассе. Все это развивается, вода камень точит. И патриотизм постепенно так и наращивается».
Ранее ИА REGNUM сообщило, что боевики киевского режима нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по городу Ровеньки в Луганской Народной Республики.
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