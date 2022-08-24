Орел, 24 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Бутылки с зажигательной смесью бросил неизвестный в центральный вход здания правительства Орловской области утром 24 августа. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Орловской области

Он уточнил, что инцидент произошёл в 07:50.

«Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — написал Клычков.

«Если кто-то решил так отметить день независимости [территории бывш. УССР], то говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном — разберутся правоохранительные органы», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае ФСБ предотвратило поджоги административных зданий, которые готовились экстремистской организацией.