Нижний Новгород, 24 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Лесной пожар в Воротынском районе, который продолжается с 11 августа, локализован. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Лесной пожар

Он рассказал, что сформировано кольцо минерализованных полос длиной окружности 74 км. Произведен отжиг от полос.

За пределами опашки угрозы населенным пунктам и лесному массиву нет.

В настоящее время все силы направлены на полную ликвидацию пожара.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, в которую входит нижегородский губернатор, накануне площадь пожара составляла 6,8 тыс. гектаров, активное горение происходило на площади 360 гектаров. Группировка сил и средств достигла 951 человека и 202 единиц техники.

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