Екатеринбург, 24 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Свердловской области 24 августа действуют 10 природных пожаров на площади 64 гектара, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Днём ранее, 23 августа, площадь природных пожаров в регионе составляла 52 гектара. С возгораниями продолжают бороться 200 человек, задействованы 69 единиц спецтехники.

Восемь из десяти очагов локализованы и не несут угрозы населённым пунктам. Отмечается, что распространению огня способствует сухая жаркая погода в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в случае необходимости при тушении пожаров в области могут задействовать 4,5 тысячи человек и 2 тысячи единиц техники.