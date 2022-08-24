Рига, 24 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги. Латвия

Утром 24 августа строители продолжили снос скульптур мемориального комплекса Освободителям Риги в столице Латвии, к девяти утрам им удалось свалить на землю статую Родины-матери. Об этом сообщают корреспонденты латвийского портала bb. lv с места событий.

Отмечается, что сносу статуи предшествовали работы по демонтажу ее основания, сама статуя держалась на промышленных домкратах.

Работы по демонтажу комплекса были начаты 22 августа 2022 года, 23 августа строительной техникой были снесены первые скульптуры комплекса — каменные фигуры трех советских воинов. Также 23 августа экскаваторами и спецтехникой снесены и увезены длинные ступени на подъеме к комплексу и постамент под фигурами солдат.

Отмечается, что во время сноса статуи накрывают, что затрудняет наблюдение за происходящим. Центральный элемент памятника — обелиск — до сих пор стоит на своем месте. В районе постоянно дежурит множество нарядов полиции, следящих за порядком. Запрещено как возложение цветов и зажжение свечей, так и пение советских песен.

Как сообщало ИА REGNUM, акция властей Латвии по принудительному сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.