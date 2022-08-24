Ереван, 24 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Спасатели завершили поисковые работы в Ереване на территории торгового центра «Сурмалу», где произошёл взрыв. Об том 24 августа сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

«В результате оперативно-розыскных мероприятий ни тело [одного] гражданина, ни его останки не обнаружены. Напомним, за 43 часа после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 граждан, в том числе десять живых», — сообщили в ведомстве.

В списке пропавших без вести остался один человек — Ваник Амирханян. Заместитель директора Спасательной службы МЧС Ованнес Емишя ранее предположил, что его тело могло превратиться в пепел так как температура пожара доходила до 1000°С.

Напомним, взрыв на территории ТЦ в Ереване произошёл 14 августа. По последним данным в ходе трагедии погибли 16 человек, личности всех погибших установлены.