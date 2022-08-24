Иркутск, 24 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Иркутская область получит более 37 млн рублей на развитие событийного туризма, сообщает 24 августа телеграм-канал правительства региона. По словам чиновников, центр Иркутска превратится в ледяную сказку. Уникальный туристический проект «Ледовый город. Счастье чистой воды» стал победителем конкурса на распределение субсидий, организованного Федеральным агентством по туризму.

Людмила Лис ИА REGNUM Знаменский монастырь в Иркутске

В 2023 году из федерального бюджета в регион поступит37 047 653 рубля.

«Правительство региона проводит большую работу по развитию туристической отрасли. Иркутск обладает колоссальным туристическим потенциалом, представляет большой интерес для путешественников. И это понимают на федеральном уровне и оказывают нам такую значимую поддержку. Буквально три недели назад стало известно, что столица региона получит более 206 млн рублей на обустройство туристического центра. Субсидия более 37 млн рублей, которую направят на развитие событийного туризма, позволит привлечь больше гостей», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, Байкал ежегодно посещают один миллион туристов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет количество туристов увеличится вдвое.

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