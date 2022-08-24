Горловка, ДНР, 24 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате обстрела посёлка в Горловке со стороны ВСУ. Об этом мэр Горловки Иван Приходько сообщил 24 августа в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Боевики киевского режима, уточнил он, обстреляли посёлок Короленко в Центрально-Городском районе. На улице Чкалова погиб мирный житель, это мужчина 1972 года рождения.

Кроме того, ранения получил мирный житель, проживающий на улице Петровского.

Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры в Никитовском районе, серьёзно повреждено здание школы-интерната № 25, добавил мэр.

По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ с 07:20 по 07:52 выпустили по Горловке 22 снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Горловке скончался мужчина, пострадавший при обстреле киевскими боевиками посёлка шахты имени Изотова.