Рим, 24 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Хорватский полузащитник московского «Динамо» Никола Моро перешёл в итальянскую «Болонью». Об этом 24 августа сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Отмечается, что 24-летний футболист перешёл в «Болонью» на правах аренды до конца сезона 2022/23 с возможностью выкупа за €6 млн. При этом случае выкупа итальянский клуб подпишет с ним четырёхлетний контракт.

Моро выступал за «Динамо» с сезона 2020/21 и сыграл за команду 66 матчей, в которых забил пять голов.