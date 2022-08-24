Уфа, 24 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Взрыв произошел не территории бывшей военной части в башкирском селе Урман. Об этом 24 августа сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

Glava.rk.gov.ru Взрыв

По предварительным сведениям, инцидент произошел вечером 23 августа, на месте происшествия было обнаружено тело 33-летнего мужчины.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 29 июля в Башкирии во время проведения плановых работ по утилизации боевых снарядов на территории бывшей военной части №67 684 произошел взрыв боеприпаса диаметром 130 мм.