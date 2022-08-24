Шаран, Афганистан, 24 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика ночью 23 августа сильное землетрясение снова потрясло часть района Гаян. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение полностью разрушило десятки домов, которые частично пострадали от предыдущих землетрясений.

По словам источников, жители этой части Пактики проводят свои дни и ночи на открытом воздухе и в палатках из-за страха перед землетрясением, и по этой причине жертв при сейсмическом событии прошедшей ночью не было.

Но жители уезда жалуются, что им надоело жить под открытым небом без элементарных удобств. Они добавляют, что не знают, как долго будет продолжаться такая ситуация.

Недавно ООН объявила, что построит в этой провинции 2300 домов для пострадавших от землетрясения.