Москва, 24 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В 2022 году рынок новых автомобилей едва ли упадет больше чем на 70%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Авторынок

«Сложившаяся ситуация на авторынке свидетельствует о том, что рынок падает. Причём здесь не только последствия текущих событий, но и ранее сложившаяся ситуация с отсутствием полупроводников, которая привела к сокращению производства, а также логистические расходы — как в денежной форме, так и увеличение сроков поставок, — сказала Ермилова. — Скорее всего, падение рынка будет примерно соответствовать прогнозируемым показателям. Вряд ли это будет более 70%. Сейчас автодилеры усилили политику продажи б/у автомобилей. Поставки из дружественных стран в объёмах постепенно нарастают. Оживления рынка можно ожидать не ранее 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что рынок новых автомобилей РФ по итогам 2022 года покажет спад и оживать начнет не раньше, чем через год.