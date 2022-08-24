Сеул, , 09:56 — REGNUM Представители правящей партии «Сила народа» и правительства Южной Кореи обсудили вопросы формирования бюджета на следующий год. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей правящей партии.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в ходе заседания на обсуждение были вынесены такие проблемы, как улучшение условий жизни будущих поколений, расширение поддержки молодёжи и уязвимых слоёв общества.

Лидер парламентской фракции правящей партии Квон Сон Дон заявил, что провал политики прежнего правительства по созданию рабочих мест и нормализации рынка недвижимости привёл к неуверенности молодёжи в завтрашнем дне.

В связи с этим власти намерены предоставить по 3 млн вон (~$2300) молодым людям, прошедшим программы по трудоустройству в крупные компании. А также выделить средства на покрытие взносов по страховке на случай рисков, связанных с арендой жилья на условиях залога.

Кроме того, правительство намерено увеличить расходы на поддержку инвалидов и других уязвимых слоёв населения за счёт различных льгот, а также увеличить статьи расходов на борьбу со стихийными бедствиями и оказание помощи частным предпринимателям, имеющим долги и находящимся на грани закрытия.

Сообщается, что после утверждения правительством проект бюджета поступит на рассмотрение в Национальное собрание (парламент).